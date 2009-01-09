Проблемы сохранения жизни и здоровья военнослужащих ВСУ

Завтра, 10 января, в 12.00, в Центральном доме офицеров ВС Украины (г. Киев, ул. Грушевского, 30/1, аудитория 118) состоится брифинг на тему “Сохранение жизни и здоровья военнослужащих в Вооруженных Силах Украины. Профилактика нарушений уставных правил между ними”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, в брифинге примут участие начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины - начальник Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины генерал-майор Федор МАКАВЧУК и первый заместитель начальника Главного управления воспитательной и социально-психологической работы Вооруженных Сил Украины полковник Владимир КОТВИЦКИЙ.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 18.00 9 января по телефону пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины: 245-44-01 и 8 (095) 834-03-30.