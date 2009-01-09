Населению Земли угрожает нехватка продуктов питания

Из-за изменения климата большей части населения Земли угрожает нехватка продуктов питания. Как отмечается в опубликованном исследовании, проведенном научными работниками университета в Вашингтоне, причиной такого развития является как глобальное потепление, так и вызванный им дефицит пресной воды.

Ожидается, что урожай риса в тропической зоне сократится на 20-40%. Сейчас в тропических и субтропических регионах проживает приблизительно три миллиарда человек. Сюда входит южная Индия, южный Китай, большая часть Австралии и Африки, а также юг Соединенных Штатов Америки, северная Аргентина и северная Бразилия.

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