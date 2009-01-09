Как очистить организм после празничных застолий

Новогодние праздники - не только много радости и общения, но много еды и алкоголя, что на здоровье не сказаться не могло. Как сейчас можно себе помочь?

На будущее, советуют диетологи, не переедайте. А пока...

• Переходите на привычный режим питания постепенно, иначе могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Организм уже испытал один стресс в виде жирных блюд и калорийных салатов с майонезом. Вследствие всего этого печень и поджелудочная железа работают с перегрузкой, перерабатывая жиры и углеводы. Кроме того, подтачивают и без того ослабленных людей продукты расщепления алкоголя.

• Лучше перейти на 5-разовое питание, есть часто, но мало. Позаботьтесь об организме, который уже значительно растратил витаминный запас, сделанный осенью в том числе с прицелом на нейтрализацию токсинов и шлаков, образовавшихся из-за безудержного потребления алкоголя, жирной и острой пищи.

• Больше пейте подкисленной жидкости, например, чай с лимоном и зеленый чай, которой способствует расщеплению накопившегося в организме жира.

• Стоит сократить и потребление соли.

• Специалисты считают не лишним "почистить" организм активированным углем или голубой глиной, есть как можно больше сырых овощей, особенно капусты, моркови и свеклы, почаще употреблять каши - овсяную и гречневую.

• Можно провести витаминную атаку: так как продукты распада алкоголя и никотин "съедают" витамин С, повышенные дозы аскорбиновой кислоты - 4-5 драже можно принимать до четырех раз в день после еды в течение недели. Рекомендуются и поливитамины или витаминно-минеральные комплексы.

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