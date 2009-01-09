Прикарпатье: 9 людей госпитализированы с отравлением

В Ивано-Франковске по состоянию на 9.00 в областную инфекционную больницу госпитализированы 9 человек, в том числе ребенок 2007 года рождения, с признаками пищевого отравления легкой формы и средней тяжести.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, накануне эти жители села Липовка Тисменицкого района потребляли некачественные продукты питания в одном из частных домов.

Источник возбудителя инфекции и основная причина вспышки устанавливаются. На месте работает бригада специалистов районной СЭС, проводится медицинское наблюдение за контактными лицами. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.