Что на самом деле в крабовых палочках?

Многим жителям нашей страны уже давно полюбился появившийся первоначально в Японии, а в дальнейшем распространившийся на Западе и довольно быстро «прижившийся» у нас продукт под названием «крабовые палочки». Да, плюсы этого продукта заметили сразу: это и быстрота приготовления из него различных блюд (преимущественно салатов), и невысокая цена, и удобство хранения (закупил 5-10 пачек – и полгода в морозилке лежат, как будто только что купленные).

Большинство потребителей, конечно, не верят в крабовое происхождение данного продукта и вполне осознают, что на деле покупают не крабовое мясо, а ароматизированное мясо рыбы. Но мало кто на деле смотрит на обратную сторону этикетки со словом «состав», который может много сказать о пищевой ценности палочек.

Состав же палочек при всем разнообразии их производителей примерно одинаков: основной компонент – рыбный фарш сурими, в состав входит также вода питьевая очищенная, крахмал, масло растительное дезодорированное, яичный и растительный белок, соль, сахар, разные пищевые добавки (натуральные или идентичные им) под трехзначными индексами. Все они также перечисляются на этикетке: загустители, ароматизаторы, красители, усилители вкуса.

А вот теперь можно рассмотреть некоторые из этих ингредиентов поподробнее. Вышеуказанное мясо сурими производители крабовых палочек определяют как мясо белых рыб. Хотя если копнуть глубже, можно узнать, что данным термином также обозначаются отходы рыбного промысла - мелкие, поврежденные и иные рыбки.

Что касается наличия вредных химических добавок в крабовых палочках, то по этому поводу можно твердо заявить: данные вещества входят в состав этого продукта (хотя их количество все же зависит от добросовестности производителя). Так, купив в ближайшем магазине упаковку палочек, в ее составе обнаружены вредные препараты: стабилизатор Е450, красители и сильные аллергены Е120, Е160, а также Е171, которые в России, в отличие от стран Запада, разрешены (к примеру, из 72 вредных добавок, запрещенных в странах Евросоюза, российским законом запрещены лишь три: Е121, Е123, Е240.)

Конечно, в небольшом количестве существенный вред здоровью данные добавки вряд ли нанесут, но вот при постоянном использовании данный аргумент можно поставить под сомнение. Особенно если учитывать, что весь наш потребительский рынок уже перенасыщен продуктами, включающими в свой состав химические добавки.

Но что больше всего раздражает в ситуации с данным «псевдопродуктом» на рынке страны, так это несоответствие его маркировки установленному ГОСТу, по которому данный продукт должен носить название «аналог крабовых палочек». Вместе с тем в продаже не встречается ни одного продукта, названного в соответствии с ГОСТом. Если учитывать, что ГОСТ, регламентирующий информацию для потребителя на упаковках, введен в действие 17 июля 1997 года, то можно утверждать, что с этих пор подавляющее число псевдокрабовых продуктов находятся вне закона.

Тем не менее «крабовая» индустрия развивается довольно активно, расширяя ассортимент своей продукции уже и «крабовым мясом», и «крабовыми клешнями», и .т.д. Конечно, потребитель вправе сам решать, использовать в пищу этот продукт или нет, однако следует сделать предостережение: поскольку крабовые палочки в основном потребляются в пищу без термической обработки, большую опасность представляет все же не наличие в них определенных химических добавок, а возможная микробиологическая зараженность (например, присутствие кишечной палочки и т.д.). Поэтому покупка данного продукта в вакуумной упаковке является более предпочтительной, чем покупка развесных крабовых палочек.

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