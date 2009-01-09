Риск инсульта возникает дважды в сутки

Эта закономерность была получена японскими учёными из медицинского университета в результате анализа почти тринадцати тысяч клинических случаев.

Как сообщают учёные вероятность инсультов максимальна дважды в сутки - между 6 и 8 и между 18 и 20 часами. Минимальна эта опасность во время сна. Как утверждают исследователи, дело в изменениях циркуляции крови, происходящих в соответствии со внутренними "часами" организма. В работе изучались случаи различных видов инсульта.

Самый распространённый - ишемический - вызывается снижением кровоснабжения. Его вероятность велика в утренние часы и ранним вечером.

Геморрагический инсульт встречается реже и связан с разрывом сосудов. Выяснилось, что этот вид немного чаще наблюдается утром и существенно чаще - вечером. Исследователи также вычислили, что риск удара самый низкий в течение сна. Но среди тех случаев, которые имеют место в это время, в основном происходят ишемические инсульты.

trimm.ru