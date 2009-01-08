В ООН рассмотрят вопрос легализации марихуаны

Комиссия по наркотическим средствам ООН рассмотрит предложения о возможной легализации марихуаны. Доклад о ситуации с использованием этого наркотика в мире, а также рекомендации комиссии содержатся в докладе, подготовленном авторитетным английским фондом Бекли.

Согласно данным фонда, в настоящее время около 3,9 процента мирового населения в возрасте старше 15 лет регулярно употребляют марихуану. При этом "потребители" других наркотических веществ в сумме составляют менее одного процента мирового населения.

Использование марихуаны наиболее распространено в западных странах. Так, более 40 процентов населения США хотя бы раз в жизни пробовали марихуану (бывший президент США Билл Клинтон признавался, что "курил, но не затягивался"). То же относится примерно к трети австралийцев. Вице-премьер Австралии Джулиа Гийард признавалась, что, будучи студенткой, пробовала курить коноплю.

Данные фонда указывают на тот факт, что в последние годы заметно выросло содержание дельта-9-тетрагидроканнабинола (основного действующего средства марихуаны) в доступных на рынке наркотиках. Это приводит к возникновению психологической зависимости, а также психозов у постоянных "пользователей". При этом, однако, на настоящий момент зарегистрировано всего две смерти, связанные с передозировкой марихуаны. Для сравнения, от алкоголя и курения ежегодно гибнет 7,5 миллиона человек.

По мнению специалистов фонда, единственным приемлемым решением является отказ от законодательных запретов на марихуану: они полагают, что наркотик должен продаваться легально. При этом содержание активных веществ в нем необходимо контролировать для того, чтобы не вызывать психозов у покупателей. Кроме этого, легализация позволит контролировать возраст "пользователей".

Организаторы фонда признаются, что вероятность приема их предложений на заседании комиссии невелика, однако победой можно уже назвать то, что легализация будет обсуждаться на столь высоком уровне.

Lenta.ru