На украинско-польской границе изъята партия трамадола
15:23, 08 января 2009Страна
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840 ампул лекарства
Сотрудники Государственной пограничной службы изъяли 840 одно- и двухмиллилитровых ампул трамадола у 35-летнего украинца в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе во Львовской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
Старший смены пограничного наряда обратил внимание на нервное поведение водителя автомобиля Subaru, который возвращался из Польши в Украину.
Пограничники и сотрудники таможни решили провести углубленный осмотр автомобиля.
При этом они нашли в отделении для перчаток и в багажнике автомобиля 42 упаковки трамадола по 20 ампул в каждой.
Найденный препарат и автомобиль переданы на склад таможни.
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