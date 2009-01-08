На украинско-польской границе изъята партия трамадола

Сотрудники Государственной пограничной службы изъяли 840 одно- и двухмиллилитровых ампул трамадола у 35-летнего украинца в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе во Львовской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Старший смены пограничного наряда обратил внимание на нервное поведение водителя автомобиля Subaru, который возвращался из Польши в Украину.

Пограничники и сотрудники таможни решили провести углубленный осмотр автомобиля.

При этом они нашли в отделении для перчаток и в багажнике автомобиля 42 упаковки трамадола по 20 ампул в каждой.

Найденный препарат и автомобиль переданы на склад таможни.

glavred.info