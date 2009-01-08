Севастопольский хоспис примет первых больных в начале февраля

Севастопольский хоспис примет первых 20 больных в начале февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об сообщил журналистам во время посещения хосписа председатель Севастопольского горсовета Валерий САРАТОВ.

По его мнению, «открытие хосписа станет первым этапом в реформировании онкологической службы города». Как сказал В.САРАТОВ, «даже в условиях кризиса мы будем находить средства для того, чтобы обеспечивать развитие здравоохранения, которое входит в число основных задач горсовета».

По информации пресс-службы горсовета, всего для капитального ремонта помещения для хосписа за два последних года было выделено около 2 млн. грн. Средства на питание и лечение больных в хосписе будут также выделяться из городского бюджета.

По информации главного врача городского онкологического диспансера Елены МЕЛЬНИЧЕНКО, необходимость в открытии хосписа в городе связана с тем, что ежегодно в Севастополе от онкозаболеваний умирает около тысячи человек.

Как сообщал УНИАН, ранее открытие хосписа в Севастополе планировалось на середину - вторую половину января.