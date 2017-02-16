Нацсовет по противодействию СПИДу утвердила решения, необходимые для получения дополнительного финансирования

Как сообщает правительственный портал, заседание совета под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко состоялось сегодня, 16 февраля.

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Розенко напомнил, что Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 15 декабря 2016 года сообщил о продолжении своих программ в Украине и выделении нашей стране средств на сумму почти 120 млн долларов США на борьбу с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом и создание гибких и устойчивых систем здравоохранения на период 2018-2020 гг.

Члены Нацсовета также заслушали информацию о состоянии обеспечения регионов Украины противотуберкулезными и антиретровирусными препаратами (АРВП), препаратами для заместительной поддерживающей терапии.

По информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на январь 2017 года полностью были закончены поставки АРВП, закупленных за средства Государственного бюджета на 2015 год. Уже начаты закупочные процедуры и поставки АРВП, закупленных за средства Государственного бюджета на 2016 год.

Как известно, в Государственном бюджете на 2017 год предусмотрено:

684 млн грн для закупки антиретровирусных препаратов (252,8 млн грн в бюджете на 2016 год);

149 млн грн – для закупки изделий медицинского назначения для диагностики ВИЧ (против 101 млн грн в бюджете на 2016 год);

496 млн грн – для закупки противотуберкулезных препаратов (216,2 млн грн в бюджете на 2016 год);

56 млн грн – для закупки расходных материалов для диагностики туберкулеза (13 млн грн в бюджете на 2016 год);

18 млн грн – для закупки препаратов для заместительной поддерживающей терапии (13 млн грн в бюджете на 2016 год).

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Как сообщал УНИАН, ранее в Нацсовете по вопросам противодействия ВИЧ/СПИД заявили, что в Украине впервые профинансирована программа остановки эпидемии СПИД в таком объеме, что в этом году выживет 101 тысяча инфицированных людей.