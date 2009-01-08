В Европе могут сорвать план ВОЗ по искоренению кори

Поставленная Всемирной организацией здравоохранения задача искоренения кори к 2010 году вряд ли будет выполнена в Европе в намеченный срок, полагают авторы статьи, опубликованной в журнале Lancet. Циркуляция опасного заболевания продолжается из-за резкого снижения уровня вакцинации в ряде европейских стран.

Сотрудники Государственного серологического института Копенгагена изучили отчеты о заболеваемости корью в 32 странах Европы за 2006-2007 годы, включающие информацию о возрасте пациентов, их отношении к вакцинации, осложнениях и летальных исходах.

За указанный период в Европе было зафиксировано 12,1 тысяч лабораторно подтвержденных случаев кори, в том числе 7 – с летальным исходом. 85 процентов заболеваний приходятся всего на пять стран: Румынию, Германию, Великобританию, Швейцарию и Италию. Большинство заболевших не были привиты от кори, либо не прошли полного курса вакцинации, при этом 20 процентов из них составляли люди в возрасте старше 20 лет.

По мнению исследователей, высокая заболеваемость корью в европейских странах ставит под угрозу выполнение программы ВОЗ по искоренению этой инфекции во всем мире. Например, резкое увеличение числа случаев кори в США в прошедшем году во многом обусловлено «импортом» инфекции из других регионов, в том числе и из стран ЕС.

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