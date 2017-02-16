Психолог: постоянная усталость, сонливость и раздражительность - симптомы зимней депрессии

Как рассказывает психолог Инна Кириенко, в этот период возрастает потребности во сне и еде, причем особенно сильно тянет на сладкое и калорийное.

Читайте такжеДепрессия и тревожное расстройство могут провоцировать развитие онкозаболеваний - ученые

По ее словам, еще одним признаком депрессии являются колебания настроения в течение дня, хуже всего люди чувствуют себя вечером.

"Больше других страдают от депрессии люди эмоциональные, легкоранимые. Американские ученые рассчитали формулу, по которой можно узнать, насколько человек подвержен сезонным расстройствам. В эту формулу помимо психологических черт личности включены такие параметры, как наследственная склонность к депрессиям, количество светлых часов зимой в стране проживания, а также отрицательный психологический эффект от того, что человек уходит из дома и возвращается с работы, когда на улице темно. Немаловажными исследователи посчитали и такие показатели, как уровень освещенности в офисе и психологический микроклимат на работе и дома", - отмечает Кириенко.

Она подчеркнула, что главная причина зимних страданий – короткий световой день.

"У южан депрессии возникают гораздо реже, чем у жителей северных стран. Все дело в том, что в темное время суток у нас в мозгу образуется больше гормона мелатонина, который тормозит выработку гормонов гипофиза, регулирующих многие важнейшие функции организма. Поэтому лучшее средство от расстройств, вызванных непродолжительным световым днем, это сам солнечный свет", - говорит медик.

Читайте такжеМорозы опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями - врачи

Психолог советует в дневные часы как можно больше бывать на свежем воздухе, а еще лучше – использовать это время для занятий физкультурой. "Зима предлагает нам столько прекрасных возможностей, чтобы вести активный образ жизни. Выходные, проведенные на катке, в лесу или на ледяной горке, не только сплотят всю семью, но и зарядят позитивной энергией на целую неделю", - подчеркивает психолог.