Херсонщина: от переохлаждения погибли 5 человек

В Херсонской области за последние два дня в результате переохлаждения погибли пять человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, вчера, 7 января, в поселке Верхний Рогач в неотапливаемом доме местные жители обнаружили тело 49-летнего мужчины, который скончался от переохлаждения. Кроме того, 6 января из-за низкой температуры воздуха погибли четыре человека, три из которых – лица без определенного места проживания.