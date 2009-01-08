Херсонщина: от переохлаждения погибли 5 человек
10:11, 08 января 2009Страна
0
В Херсонской области за последние два дня в результате переохлаждения погибли пять человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
В частности, вчера, 7 января, в поселке Верхний Рогач в неотапливаемом доме местные жители обнаружили тело 49-летнего мужчины, который скончался от переохлаждения. Кроме того, 6 января из-за низкой температуры воздуха погибли четыре человека, три из которых – лица без определенного места проживания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter