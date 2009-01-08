Если потрескались губы

С наступлением сезона холодов и ветра наши губы становятся похожи на осенний листок - сухие, бледные, да еще и с трещинами в уголках. Неудивительно - кожа губ очень нежна и требует особенно бережного обращения. Как сделать, чтобы губы всегда были свежими, розовыми и здоровыми?

Надо облизывать губы.

Тогда, мол, они станут не сухими, а влажными. Это совершенно неправильно. Во-первых, влажные губы быстро обветриваются на холоде. Во-вторых, облизывая их, вы снимаете с губ все те масла, которые попадают туда с прилегающих мест. Да и слюна содержит пищеварительные энзимы, не полезные для губ.

Если губы сухие, надо пить больше.

Верно. Специалисты рекомендуют в холодное время года пить по несколько глотков воды каждую пару часов. И вообще, губы, как и кожу, надо питать влагой изнутри. Полезно также увлажнять воздух дома и в рабочем кабинете.

Солнце вредно для губ.

Верно. Причем в любое время года. В жару оно делает их похожими на кусок пергамента, на морозе и холоде они шелушатся, особенно нижняя губа. Воспользуйтесь кремами и бальзамами для губ. Поскольку на губах кремы и бальзамы держатся плохо, смазывайте их по несколько раз в день после еды, питья. Можно использовать для этой цели и вазелин.

Поможет ли сухим губам помада?

Если она жирная, то да. Многие виды помады уже являются прекрасным защитным средством. Это, конечно, касается высококачественных губных помад. Они также защищают кожу губ от грязи и слюны.

Можно ли занести инфекцию в уголки рта?

Да. Трещины в уголках очень опасны, хотя многие не придают им значения и часто дотрагиваются до губ грязными руками. Чтобы предотвратить инфекцию, нанесите на губы мазь с антибиотиками. Мази с гидрокортизоном могут избавить от трещин, а вот от инфекции не спасут. Лучше всего соблюдать чистоту.

Вредна ли зубная паста для губ?

Иногда да. В каждом конкретном случае может быть и так, что пасты, жевательные резинки, сахар в конфетах, даже губная помада станут причиной потрескавшихся губ. Некоторые специалисты советуют избегать продуктов, содержащих корицу, а также абразивные зубные пасты.

Можно ли делать маски для губ?

Нужно. Причем самые разные. Протирайте, например, губы льдом - они станут розовыми и блестящими. Иногда чистые губы смазывайте медом - и пусть эта маска остается на губах до тех пор, пока вы ее не «съедите». А протирать губы любым фруктом каждый день - вообще хорошая и полезная привычка. И главный совет: губы, как кожа и волосы, - показатель здоровья. Если вы заботитесь о нем, то это сразу отразится на вашей внешности.

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