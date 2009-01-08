Донетчина: 60% медучреждений нуждаются в капремонте

В Донецкой области сегодня 60% зданий медицинских учреждений нуждаются в капитальном ремонте.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации, из-за аварийного состояния домов не были аккредитованы 14 медицинских учреждений.

Кроме того, в больницах региона существует потребность в замене или ремонте около 50% рентгенологической, эндоскопической, ультразвуковой аппаратуры. Также более 65% физиотерапевтической аппаратуры находится сегодня в нерабочем состоянии.

В управлении подчеркнули, что состояние материально-технической базы учреждений охраны здоровья негативно влияет на качество лечебно-диагностического процесса.