Донетчина: 60% медучреждений нуждаются в капремонте
09:14, 08 января 2009Страна
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14 больниц в аварийном состоянии
В Донецкой области сегодня 60% зданий медицинских учреждений нуждаются в капитальном ремонте.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации, из-за аварийного состояния домов не были аккредитованы 14 медицинских учреждений.
Кроме того, в больницах региона существует потребность в замене или ремонте около 50% рентгенологической, эндоскопической, ультразвуковой аппаратуры. Также более 65% физиотерапевтической аппаратуры находится сегодня в нерабочем состоянии.
В управлении подчеркнули, что состояние материально-технической базы учреждений охраны здоровья негативно влияет на качество лечебно-диагностического процесса.
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