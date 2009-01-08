Самый стрессовый день в году...
08:17, 08 января 2009Страна
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Повышается раздражительность
Команда британских ученых по результатам опроса жителей Великобритании заключила, что пятое января является самым стрессовым днем в году.
The Daily Telegraph пишет, что холодная погода, завершение рождественских и новогодних праздников, а также экономический кризис определяют повышенную раздражительность людей в этот день.
Газета уточняет, что наибольший стресс у вышедших на работу британцев вызывают громкие звуки, которые их коллеги издают во время еды. Этот фактор стресса упомянули чуть более четверти опрошенных.
В то же время шмыганье носом раздражает 26 процентов респондентов. У 21 процента британцев вызывают негодование слишком громкие разговоры по телефону.
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