Самый стрессовый день в году...

Команда британских ученых по результатам опроса жителей Великобритании заключила, что пятое января является самым стрессовым днем в году.

The Daily Telegraph пишет, что холодная погода, завершение рождественских и новогодних праздников, а также экономический кризис определяют повышенную раздражительность людей в этот день.

Газета уточняет, что наибольший стресс у вышедших на работу британцев вызывают громкие звуки, которые их коллеги издают во время еды. Этот фактор стресса упомянули чуть более четверти опрошенных.

В то же время шмыганье носом раздражает 26 процентов респондентов. У 21 процента британцев вызывают негодование слишком громкие разговоры по телефону.

Lenta.ru