Ситуация с гриппом и ОРВИ в Украине: ни в одной из областей эпидпорог не превышен

Ни в одной из областей Украины эпидемический порог по гриппу и ОРВИ не превышен.

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Как сообщили УНИАН в Украинском центре по контролю и мониторингу заболеваний, в период с 6 по 12 февраля этого года самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, самый низкий – в Закарпатской.

На отчетной неделе темп прироста заболевших среди взрослых и детей увеличился на 1,9 и 9,7 % соответственно.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 196 243 лица, из них 66,8% – дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 6 073 лица – 3,1 % от заболевших. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7 % больше предыдущего.

Летальных случаев вследствие осложнения заболевания гриппом не зарегистрировано.

По оперативным данным территориальных органов здравоохранения, с начала эпидемического сезона (с 3 октября 2016 года), в Украине зарегистрировано 4 212 364 больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Уже переболело 9,9 % населения (анализ проводился без учета данных АР Крым и г. Севастополя).

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За это время специалисты вирусологических лабораторий методом полимеразной цепной реакции исследовали 3616 образцов биологических материалов от пациентов с подозрением на грипп. РНК вирусов гриппа определены в 41,9 % случаев. В этом сезоне среди положительных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А(H3)сезонный, который определен в 71 %.