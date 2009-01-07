В Севастополе в 2008 году выросло количество новорожденных

В Севастополе в 2008 году впервые за последние 16 лет число новорожденных превысило 4 тысячи человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Севастопольского городского совета, об этом заявил председатель горсовета Валерий САРАТОВ во время церемонии открытия после ремонта 2-го родильного дома городской больницы №5.

Как сообщила вчера заместитель главного врача родильного дома №2 Людмила КИЛОЧИЦКАЯ в интервью журналистам телеканала «Бриз», в прошлом году в родильном доме №2 принято 2200 родов, что на 400 родов больше, чем в 2007-м.

По данным Л.КИЛОЧИЦКОЙ, если раньше проблемой были достаточно частые случаи рождения крупных (больше 4-х кг детей), что приводило к определенным травмам при родах, то сейчас, наоборот, нередки случаи рождения детей «с маленьким весом, до 3-х килограммов, и даже меньше».

В то же время, по ее словам, в больнице № 5 самый низкий показатель детской смертности, по сравнению с другими больницами в Украине.