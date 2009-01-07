В Донецке в прошлом году было усыновлено 158 детей

В Донецке в 2008 году было усыновлено 158 детей, из них 87 - гражданами Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета.

Также за прошлый 2008 год в Донецке было создано 2 приемные семьи, 1 детский дом семейного типа.

По информации пресс-службы, в настоящее время в Донецке функционируют 7 приемных семей, в которых воспитываются 11 детей, и 50 домов семейного типа, где воспитываются 39 детей.