В Донецке в прошлом году было усыновлено 158 детей
10:14, 07 января 2009Страна
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Создан дом семейного типа
В Донецке в 2008 году было усыновлено 158 детей, из них 87 - гражданами Украины.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета.
Также за прошлый 2008 год в Донецке было создано 2 приемные семьи, 1 детский дом семейного типа.
По информации пресс-службы, в настоящее время в Донецке функционируют 7 приемных семей, в которых воспитываются 11 детей, и 50 домов семейного типа, где воспитываются 39 детей.
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