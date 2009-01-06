Врачи ожогового центра делают все возможное, чтобы спасти горняков

В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы вылечить восемь горняков, пострадавших вчера от вспышки метана на шахте им. Дзержинского. Как сказал по телефону корреспонденту УНИАН директор Донецкого ожогового центра Института неотложной и восстановительной хирургии им. В. Гусака Эмиль ФИСТАЛЬ, состояние «четырех горняков, которые в реанимации, мы расцениваем, как крайне тяжелые, а остальных четырех, которые в ожоговом отделении, как тяжелые».

По его словам, «уже двоих прооперировали, сейчас еще двоих и на завтра у нас планируется еще операция».

Э.ФИСТАЛЬ отметил, что состояние горняков не ухудшилось, и врачи намерены их всех вылечить.

«Проблем с обеспечением (медпрепаратами – УНИАН) никаких нет, для лечения используем новые современные технологии. То есть мы делаем все, что возможно», - заключил директор центра.

Как сообщал УНИАН, 4 января в 5.45 на шахте им. Дзержинского (г. Дзержинск Донецкой области, ГП «Дзержинскуголь») произошла вспышка метана в тупиковой части западного полевого штрека на горизонте 1146 м при проведении маневровых работ по вывозу вагонов от откаточного штрека участка №72.

Вследствие этой аварии тяжело пострадали 8 горняков, которые получили ожоги поверхности тела (до 50%) 2-3 степени, ожоги верхних дыхательных путей и ожоговый шок. Самому старшему из пострадавших горняков - 36 лет. Все они были доставлены в Донецк, в ожогового центр Института неотложной и восстановительной хирургии им. В. Гусака.

В Донецке оперативно была создана комиссия по расследованию причин аварии на шахте им. Дзержинского. В настоящий момент ведение горных работ на этой шахте запрещено.