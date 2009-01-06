Мед убивает бактерии стафилококка

Антисептические средства, содержащиеся в меде, настолько сильны, что могут подавить распространение инфекции, устойчивой к антибиотикам.

За последние 10 лет число заражений метициллин-резистентным золотистым стафилококком (MRSA или МРЗС) возросла. Каждое шестое из семи заражений происходит контактным путем в медицинских учреждениях. Инфекция уносит ежегодно 18 000 жизней, что сопоставимо с гибелью от СПИДа. Приблизительно 2 миллиона пациентов заражаются МРЗС во время пребывания в больницах ежегодно. Около 30 % населения являются переносчиками МРЗС на коже без проявления симптомов. Данная инфекция может распространятся в школах и спортзалах, домашние животные также могут быть ее носителями.

Проблема состоит в том, что МРЗС не поддается лечению антибиотиками, что связано со злоупотреблением препаратами, из-за чего стали возникать устойчивые к терапии бактерии.

Еще до появления антибиотиков мед использовался для купирования инфекций. Мед является мощным антисептическим веществом, которое устраняет воспаление, мешающее заживлению раны, также стимулирует рост ткани и восстановление кожи. Лечебное воздействие меда основано на оксидазе глюкозы – ферменте, найденном в слюне пчел. Данный фермент при соединении с нектаром образует мед. Антибактериальные свойства фермента защищают мед от загрязнения. Фермент также преобразовывает глюкозу в перекись водорода, которая является дезинфицирующим средством.

Кислотности меда достаточно, чтобы остановить рост бактерий. Содержание перекиси водорода в меде безопасно для использования (1/1000 часть от чистой перекиси водорода), но данное количество помогает бороться с инфекцией.

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