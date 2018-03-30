2008 год: обзор основных событий в области здравоохранения
Основными событиями стали глобальный финансовый кризис, проблемы безопасности продуктов, последствия конфликтов, изменения климата... Фоторепортаж
Основными событиями 2008 года стали глобальный финансовый кризис, который может поставить под угрозу инвестиции в здравоохранение, чрезвычайные ситуации в области безопасности пищевых продуктов, а также последствия конфликтов, стихийных бедствий и изменений климата для здоровья. Этот год был также отмечен появлением новых тенденций в глобальном здравоохранении. Для него были характерны табачная эпидемия, смертельный туберкулез, связь между социальными факторами и здоровьем, неравный доступ к медицинской помощи и рост бремени хронических болезней. Основные проблемы общественного здравоохранения 2008 года, представленные в этом фоторепортаже, указывают на те области, которые должны быть в центре внимания государств-членов и других партнеров в сфере здравоохранения в 2009 году.
Первичная медико-санитарная помощьВ "Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г." ВОЗ дала критическую оценку первичной медико-санитарной помощи во всем мире через 30 лет после Алма-Атинской международной конференции по первичной медико-санитарной помощи. Вопиющие неравенства, отсутствие организации и инвестиций в первичную медико-санитарную помощь (как в богатых, так и в бедных странах) представляют угрозу для здоровья во всем мире.
|Медработник делает прививку в переполенной клинике в Южной Азии ВОЗ/Christopher Black
Изменение климата и здоровье
"Изменение климата угрожает здоровью людей," — заявила Генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чен по случаю Всемирного дня здоровья 2008 года. В ответ на это ВОЗ координирует и поддерживает научные исследования в области самых эффективных мер защиты здоровья от изменения климата, особенно для уязвимых групп населения, таких как женщины и дети в развивающихся странах, и консультирует государства-члены в отношении проведения необходимых изменений в их системах здравоохранения для защиты своего населения.
|Мужчина бредет по затопленному полю ВОЗ/Jakob Dall
Финансовый кризис и здравоохранение
Глобальный экономический спад сказывается на охране здоровья и расходах на социальные нужды, особенно в развивающихся странах. Защита инвестиций в здравоохранительную и социальную структуры имеет решающее значение для поддержания стабильности и безопасности, а также ускорения экономического подъема. Д-р Чен призывает правительства и лидеров к дальнейшим усилиям, направленным на закрепление и улучшение результатов деятельности их систем здравоохранения и защиту здоровья их населения.
|Африканский медик готовится к приему пациентов в недооборудованному помещении ВОЗ/Marko Kokic
Гуманитарные кризисы
ВОЗ и ее партнеры оказывают экстренную медико-санитарную помощь людям, переживающим конфликты и стихийные бедствия. Мощное землетрясение в Китае, циклон Наргиз в Мьянме, тропические ураганы в Гаити, наводнения в Западной Африке и Йемене и боевые действия в Эфиопии, Судане и восточной части Демократической Республики Конго поставили под угрозу жизнь миллионов людей. ВОЗ координирует международные ответные меры на такие гуманитарные кризисы.
|После циклона в Мьянме медик рассказывает, как сделать воду пригодной для употребления ВОЗ
Социальные детерминанты здоровья
Комиссия ВОЗ по социальным детерминантам здоровья представляет свой заключительный доклад Генеральному директору. В результате трехлетнего исследования, проводимого группой выдающихся политических деятелей, академиков, бывших глав государств и бывших министров здравоохранения, установлено, что социальные неравенства и несправедливость "убивает людей в массовых масштабах".
|Ребята, тепло укутанные, греются у палатки ВОЗ/Torgrim Halvari
Употребление табака — смертоносная эпидемияТабак все шире употребляют женщины и девушки. ВОЗ и партнеры объявляют о выделении значительных ресурсов и разработке плана действий с тем, чтобы остановить эту вызванную человеком эпидемию. ВОЗ призывает правительства к защите 1,8 миллиарда молодых людей в мире путем наложения запрета на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство всех табачных изделий.
Девушки собираются курить кальян LHIL/Gary Hampton
Безопасность пищевых продуктов — глобальная проблема
В Китае было госпитализировано более 47 000 детей грудного и раннего возраста с проблемами мочевыделительной системы и возможными камнями в почках, связанными с потреблением детской смеси и молочных продуктов, зараженных меламином. Сообщения о случаях заражения пищевых продуктов меламином поступили и из других стран, что свидетельствует об уязвимости глобальной пищевой цепи, взаимной связи состояния здоровья в мире и необходимости обеспечения устойчивой безопасности пищевых продуктов в странах.
|Исследователь проверяет молоко на наличие в нем меламина. Китай AP Photo
Пробелы в области охраны психического здоровья
Огромные пробелы в области лечения расстройств психического здоровья в развивающихся странах являются неотложной проблемой здравоохранения: более 75% нуждающихся людей в развивающихся странах не получают никакого лечения или помощи. ВОЗ призывает страны и партнеров к увеличению финансирования охраны психического здоровья и ее интеграции в первичную медико-санитарную помощь в качестве жизненно важной составной части.
|ВОЗ/Marko Kokic
Возвращение туберкулеза, возникают новые угрозы
В докладе "Глобальная борьба против туберкулеза, 2008 г." сообщается о некотором замедлении темпов прогресса в борьбе против эпидемии туберкулеза (ТБ) в 2006 году. По данным другого доклада, "Устойчивость к противотуберкулезным препаратам в мире", ежегодно происходит около полумиллиона новых случаев заболевания туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), что является самым высоким за все время показателем. В 45 странах зарегистрирована практически не излечимая форма туберкулеза — туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ).
|Медицинский работник выдает на дому лекарства больному туберкулезом Глобальный фонд/Oliver O’Hanlon
Рост бремени неинфекционных болезней
ВОЗ собирает и сопоставляет данные о состоянии здоровья во всем мире для описания проблем, выявления тенденций и оказания помощи тем, кто принимает решения, в установлении приоритетов. По данным доклада "Всемирная статистика здравоохранения, 2008 г.", произошел глобальный сдвиг от инфекционных болезней в сторону неинфекционных болезней, и теперь основными причинами смерти являются сердечные заболевания и инсульт. Проект ВОЗ по глобальному бремени болезней, помимо прочих тенденций, выявил рост бремени рака и сердечных заболеваний, связанный со старением населения.
|Пожилой изнеможденный человек сидит, прислонившись спиной к стене ВОЗ/Chris De Bode