2008 год: обзор основных событий в области здравоохранения

Основными событиями 2008 года стали глобальный финансовый кризис, который может поставить под угрозу инвестиции в здравоохранение, чрезвычайные ситуации в области безопасности пищевых продуктов, а также последствия конфликтов, стихийных бедствий и изменений климата для здоровья. Этот год был также отмечен появлением новых тенденций в глобальном здравоохранении. Для него были характерны табачная эпидемия, смертельный туберкулез, связь между социальными факторами и здоровьем, неравный доступ к медицинской помощи и рост бремени хронических болезней. Основные проблемы общественного здравоохранения 2008 года, представленные в этом фоторепортаже, указывают на те области, которые должны быть в центре внимания государств-членов и других партнеров в сфере здравоохранения в 2009 году.

Первичная медико-санитарная помощь В "Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г." ВОЗ дала критическую оценку первичной медико-санитарной помощи во всем мире через 30 лет после Алма-Атинской международной конференции по первичной медико-санитарной помощи. Вопиющие неравенства, отсутствие организации и инвестиций в первичную медико-санитарную помощь (как в богатых, так и в бедных странах) представляют угрозу для здоровья во всем мире.

Изменение климата и здоровье

"Изменение климата угрожает здоровью людей," — заявила Генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чен по случаю Всемирного дня здоровья 2008 года. В ответ на это ВОЗ координирует и поддерживает научные исследования в области самых эффективных мер защиты здоровья от изменения климата, особенно для уязвимых групп населения, таких как женщины и дети в развивающихся странах, и консультирует государства-члены в отношении проведения необходимых изменений в их системах здравоохранения для защиты своего населения.

Финансовый кризис и здравоохранение

Глобальный экономический спад сказывается на охране здоровья и расходах на социальные нужды, особенно в развивающихся странах. Защита инвестиций в здравоохранительную и социальную структуры имеет решающее значение для поддержания стабильности и безопасности, а также ускорения экономического подъема. Д-р Чен призывает правительства и лидеров к дальнейшим усилиям, направленным на закрепление и улучшение результатов деятельности их систем здравоохранения и защиту здоровья их населения.

Гуманитарные кризисы

ВОЗ и ее партнеры оказывают экстренную медико-санитарную помощь людям, переживающим конфликты и стихийные бедствия. Мощное землетрясение в Китае, циклон Наргиз в Мьянме, тропические ураганы в Гаити, наводнения в Западной Африке и Йемене и боевые действия в Эфиопии, Судане и восточной части Демократической Республики Конго поставили под угрозу жизнь миллионов людей. ВОЗ координирует международные ответные меры на такие гуманитарные кризисы.

Социальные детерминанты здоровья

Комиссия ВОЗ по социальным детерминантам здоровья представляет свой заключительный доклад Генеральному директору. В результате трехлетнего исследования, проводимого группой выдающихся политических деятелей, академиков, бывших глав государств и бывших министров здравоохранения, установлено, что социальные неравенства и несправедливость "убивает людей в массовых масштабах".

Употребление табака — смертоносная эпидемия Табак все шире употребляют женщины и девушки. ВОЗ и партнеры объявляют о выделении значительных ресурсов и разработке плана действий с тем, чтобы остановить эту вызванную человеком эпидемию. ВОЗ призывает правительства к защите 1,8 миллиарда молодых людей в мире путем наложения запрета на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство всех табачных изделий.

Безопасность пищевых продуктов — глобальная проблема

В Китае было госпитализировано более 47 000 детей грудного и раннего возраста с проблемами мочевыделительной системы и возможными камнями в почках, связанными с потреблением детской смеси и молочных продуктов, зараженных меламином. Сообщения о случаях заражения пищевых продуктов меламином поступили и из других стран, что свидетельствует об уязвимости глобальной пищевой цепи, взаимной связи состояния здоровья в мире и необходимости обеспечения устойчивой безопасности пищевых продуктов в странах.

Пробелы в области охраны психического здоровья

Огромные пробелы в области лечения расстройств психического здоровья в развивающихся странах являются неотложной проблемой здравоохранения: более 75% нуждающихся людей в развивающихся странах не получают никакого лечения или помощи. ВОЗ призывает страны и партнеров к увеличению финансирования охраны психического здоровья и ее интеграции в первичную медико-санитарную помощь в качестве жизненно важной составной части.

Возвращение туберкулеза, возникают новые угрозы

В докладе "Глобальная борьба против туберкулеза, 2008 г." сообщается о некотором замедлении темпов прогресса в борьбе против эпидемии туберкулеза (ТБ) в 2006 году. По данным другого доклада, "Устойчивость к противотуберкулезным препаратам в мире", ежегодно происходит около полумиллиона новых случаев заболевания туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), что является самым высоким за все время показателем. В 45 странах зарегистрирована практически не излечимая форма туберкулеза — туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ).

Рост бремени неинфекционных болезней

ВОЗ собирает и сопоставляет данные о состоянии здоровья во всем мире для описания проблем, выявления тенденций и оказания помощи тем, кто принимает решения, в установлении приоритетов. По данным доклада "Всемирная статистика здравоохранения, 2008 г.", произошел глобальный сдвиг от инфекционных болезней в сторону неинфекционных болезней, и теперь основными причинами смерти являются сердечные заболевания и инсульт. Проект ВОЗ по глобальному бремени болезней, помимо прочих тенденций, выявил рост бремени рака и сердечных заболеваний, связанный со старением населения.

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