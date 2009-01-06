В Донецкой области сегодня не хватает около 5 тысяч врачей

Донецкой области в настоящее время дефицит медицинских кадров составляет около 5 тыс. врачей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении охраны здоровья Донецкой областной госадминистрации, по прогнозным расчетам, далее ситуация с медицинскими кадрами будет только ухудшаться, и на протяжении следующих 10 лет укомплектованность ими снизится с 78% (на сегодня) до 63%, а дефицит врачей составит уже 8 тыс. человек.

В управлении отметили, что именно из-за неукомплектованности медицинским персоналом в 2008 году в области не было аккредитовано 59 медицинских учреждений, из них 99% - в сельской местности.

Основной причиной такой ситуации является значительное сокращение прихода в отрасль молодых специалистов из-за резкого снижения подготовки специалистов по государственному заказу, низкой мотивации работы медработников и отсутствие необходимой социальной защищенности, отмечают в облгосадминистрации.

Также в Управлении охраны здоровья отметили, что в настоящее время в структуре бюджетных затрат здравоохранения Донецкой области в среднем только 4,8% занимают затраты на обеспечение лечебных учреждений медикаментами.

В структуре бюджетных затрат здравоохранения в городах и районах региона самый низкий удельный вес затрат на медикаменты отмечен в городах Дебальцево, Дружковка, Шахтерск и в Старобешевском районе, где он составляет только 2,2%.

Кроме того, в управлении отмечают, что удельный вес бюджетных затрат на питание больных в стационарных лечебных учреждениях еще меньше - от 0,4% в городе Докучаевск и Володарском районе, до 2% - в городе Артемовске. Средний показатель удельного веса бюджетных затрат на питание больных в стационарах по области составляет 1,9%.

В управлении напомнили, что в структуре бюджетных затрат здравоохранения в городах и районах области львиную долю (в среднем 77,6%) занимает заработная плата медработникам.

При ожидаемом дефиците бюджетного финансирования отрасли в 2009 году, основная часть затрат также будет направлена на зарплату медперсонала и оплату коммунальных услуг лечебных учреждений - 80% и более, и только около 10% - на закупку медикаментов и продуктов питания, заключили в ОГА.