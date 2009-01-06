Качество наркотиков резко снижается, а цены растут

За последние два года цена на наркотики в США резко выросла, а их качество сильно упало, говорится в исследовании Администрации по борьбе с наркотиками США.

С января 2007 года по сентябрь 2008 цена за грамм кокаина выросла на 89% - с 96,61 долларов до 182,73 долларов, тогда как его чистота снизилась на 32,1% - с 67% до 46%. Цена на метамфетамин выросла со 148,91 долларов за грамм до 184,09 долларов, отмечают в ведомстве.

По мнению главы американских наркополицейских Мишель Леонхарт, такая ситуация сложилась в результате слаженных действий администрации и властей Мексики и Колумбии по пресечению поставок наркотиков. В прошлом году при содействии американских властей были произведены крупнейшие в истории операции: только за одну такую операцию конфисковано 23,6 тонн кокаина, а в ходе другой - 207 миллионов долларов. Кроме этого, удалось задержать и предать суду главу Тихуанского наркокартеля Эдуардо Ареллано Феликса.

РИА Новости