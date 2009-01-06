Чтобы не провести праздники в больнице

Ежегодно во время праздничного сезона десятки тысяч американцев попадают в больницы с различными случайными травмами, ранениями, болезнями и отравлениями из-за неосторожности. Специалисты Американского колледжа врачей неотложной помощи напоминают о правилах безопасности в течение празднования, чтобы не оказаться в выходные в больнице и уберечь своё здоровье и здоровье близких от потенциальных проблем. Медики составили несколько основных рекомендаций, позволяющих избежать неприятных случайностей.

Самый главный совет - не увлекаться алкоголем, пить умеренно и избегать спиртного, если необходимо сесть за руль автомобиля. Будьте осторожны с острыми предметами при приготовлении любимых блюд или открывая подарки; аккуратно поднимайтесь и спускайтесь со стула или стремянки при украшении ёлки, проверьте надёжность её крепления; почистите все камины перед зажжением огня и убедитесь в наличии хорошего вентиляционного пути, контролируйте огонь в печах, выключайте вовремя обогреватели и тушите свечи. Также не стоит на длительное время оставлять продукты питания и готовые блюда в холодильнике, поскольку это увеличивает риск развития бактерий и пищевых отравлений. Родители должны внимательно следить за детьми, если те решили покататься на санках, коньках или лыжах. Кроме того, по причине высокой вероятности пожара и перепадов электронапряжения не надо перегружать розетки и включать всю технику и аппаратуру в доме одновременно. Медики обращают внимание, что пожилым людям и людям с историей сердечных нарушений нельзя слишком усердствовать с танцами или зимними видами спорта. Особое замечание хозяйкам: не пересаливать и не пережаривать пищу и ограничить количество сахара в выпечке. Наконец, пока не поздно, необходимо проверить домашнюю аптечку.

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