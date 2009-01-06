В Донецке в 2008 году родилось на тысячу детей больше, чем в прошлом

В Донецке в 2008 году родилось ровно на тысячу детей больше, чем в 2007 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горсовета со ссылкой на городское управление здравоохранения, за 2008 год родилось 9777 малышей (5003 мальчика и 4772 девочки), что ровно на тысячу больше количества новорожденных в 2007 году – тогда родилось 8777 малышей (4512 мальчиков и 4265 девочек).