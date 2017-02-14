Военный госпиталь в Хмельницком не работает уже 10 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Супрун отметила во время общения с журналистами.

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По ее словам, решение по этому вопросу должно приниматься министром обороны Степаном Полтораком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

«С другой стороны, в мирное время Минобороны планировало крупное сокращение своих заведений, в том числе госпиталей. И причина того, что сегодня в Хмельницком не работает военный госпиталь, возможно, заключается в неопределенности его дальнейшего назначения”, - отметила Супрун.

В комментарии корреспонденту УНИАН городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что военный госпиталь с территорией в несколько гектаров земли не используется ориентировочно 10 лет.

«На сегодняшний день Национальная академия Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого готова перепрофилировать его в реабилитационный центр и выделять соответствующее финансирование. Необходимо согласие министра обороны», - подчеркнул мэр.