В украинских госпиталях лечатся 133 украинских военнослужащих, которые были ранены в АТО
На сегодняшний день 133 военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших ранения во время антитеррористической операции, находятся на лечении в учреждениях здравоохранения Минобороны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
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«Сейчас на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся 133 военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших ранения во время антитеррористической операции», – сообщил он.
В то же время еще 13 военнослужащих проходят лечение за рубежом. В частности, по четверо – в Германии и Венгрии, по двое – в США и Италии, и один – в Латвии.
62 участника АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях Вооруженных сил Украины. Всего за минувший год реабилитацию в военных медицинских учреждениях прошли около 1200 военнослужащих, в этом году – уже 19 участников АТО.