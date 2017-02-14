В украинских госпиталях лечатся 133 украинских военнослужащих, которые были ранены в АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

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«Сейчас на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся 133 военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших ранения во время антитеррористической операции», – сообщил он.

В то же время еще 13 военнослужащих проходят лечение за рубежом. В частности, по четверо – в Германии и Венгрии, по двое – в США и Италии, и один – в Латвии.

62 участника АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях Вооруженных сил Украины. Всего за минувший год реабилитацию в военных медицинских учреждениях прошли около 1200 военнослужащих, в этом году – уже 19 участников АТО.