Красный Крест отправил жителям оккупированных территорий Донецкой области медикаменты

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

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«Через КПВВ «Новотроицкое» в направлении неконтролируемой территории проследовали 8 грузовых автомобилей от Миссии международного комитета «Красный Крест», - сообщают пограничники.

По данным ГПСУ, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и стройматериалы общим весом чуть более 130 тонн.