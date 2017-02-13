Красный Крест отправил жителям оккупированных территорий Донецкой области медикаменты
09:43, 13 февраля 2017Страна
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Миссия Международного комитета «Красный Крест» направила жителям оккупированных территорий Донецкой области более 130 тонн гуманитарной помощи.
Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и стройматериалы / REUTERS
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
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«Через КПВВ «Новотроицкое» в направлении неконтролируемой территории проследовали 8 грузовых автомобилей от Миссии международного комитета «Красный Крест», - сообщают пограничники.
По данным ГПСУ, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и стройматериалы общим весом чуть более 130 тонн.
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