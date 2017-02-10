Литва выделила 40 тысяч евро на медикаменты для Авдеевки

Литва предоставила 40 тыс. евро Красному Кресту для приобретения медикаментов для жителей Авдеевки. Об этом на брифинге в Краматорске сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Читайте такжеГлава МИД Литвы посетил Авдеевку и анонсировал выделение 80 тысяч евро помощи

"Мы сегодня объявили, что 40 тыс. евро мы перевели через Красный Крест на медикаменты как раз Авдеевке. Плюс еще 40 тыс. мы выделим, как раз уточнили сегодня, что самое важное для Авдеевки. Я так понял, стройматериалы, генераторы", - сказал Линкявичюс.

Напомним, глава литовского МИД сегодня побывал в Авдеевке, которая неделю назад подвергалась жестоким обстрелам и оказалась на грани гуманитарной катастрофы.