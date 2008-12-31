Виннитчина: отменены положения в программе борьбы с алкоголизмом

Винницкий окружной административный суд отменил отдельные положения областной программы профилактики влияния и противодействия проявлениям пьянства и алкоголизма среди населения Винницкой области на 2008-2011 годы, которые ограничивают торговлю алкогольными напитками.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь суда Оксана ПУСТОВИТ.

Суд признал незаконным установленное облсоветом время торговли спиртными напитками с 11:00 до 23:00 в заведениях общественного питания и с 11:00 до 21:00 - в объектах торговли на территории области, поскольку эта норма не предусмотрена действующим законодательством.

Кроме того, админсуд отменил запрет на продажу алкогольных напитков в торговых помещениях или заведениях общественного питания, в которых площадь для обслуживания покупателей меньше 50 кв. м, и обязательное предоставление субъектами предпринимательской деятельности, получающими лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками, справки о площади соответствующего помещения, выданной органами государственной технической инвентаризации.

Как сообщал УНИАН, Винницкий областной совет утвердил региональную программу профилактики влияния и противодействия проявлениям пьянства и алкоголизма среди населения Винницкой области на 2008-2011 годы. Программой предусмотрено ограничение торговли алкогольными напитками.

В ноябре прокуратура Винницкой области просила Винницкий окружной административный суд отменить отдельные положения областной программы профилактики влияния и противодействия проявлениям пьянства и алкоголизма среди населения Винницкой области на 2008-2011 годы, которые ограничивают торговлю алкогольными напитками.