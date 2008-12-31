Новогодняя елка приносит не только радость, но и здоровье

Живая ель в доме способна прогнать вирусные заболевания, а ванны и отвары из еловых веток лечат суставы, сердце и желудок. «Ель содержит массу ценных веществ и витаминов, но самое главное- доступность этого лекарства»,- говорит специалисты по фитомедицине.

Запах

Все хвойные деревья содержат летучие вещества «фитонциды», которые способны уничтожать микробов. Если принести домой живую ель или хвойные ветки, это поставит барьер перед вирусными инфекциями и поможет не заразиться, когда в семье уже кто-то болен. Также запах хвои имеет успокаивающий эффект, он снимает раздражение и чувство усталости. При этом аллергия на хвою встречается крайне редко. В домашних условиях ель способна выделять фитонциды 10-12 дней. Ее целебные свойства иссякают, когда дерево начинает осыпаться.

Отвары Еловые ветки часто включают в состав специальных фитосборов, но можно делать и отдельные хвойные отвары. Самый простой рецепт: отделить иглы от веток, одну-две столовые ложки игл залить 0,5 литра кипятка и дать настояться в течение часа.

Полученный отвар пить небольшими порциями четыре-пять раз в день. Это поможет вывести вредные вещества из организма, привести в порядок обмен веществ, нормализовать работу желудка и сердечно-сосудистой системы.

Ванны

Распространено также лечение ваннами с добавлением хвои. Две-три горсти хвойных веток (иглы отделять не нужно) варят 10-15 минут, полученную массу процеживают через сито, и добавляют в теплую ванну. Окунаться нужно на 15-20 минут. «Хвойные» водные процедуры хорошо помогают при болезнях суставов, дыхательных путей и внутренних органов.

eurolab.ua