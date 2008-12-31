Общепринятые праздничные мифы о здоровье

Если есть по ночам, можно быстро получить ожирение; уровни самоубийств резко возрастают во время праздников; большая часть тепла человеческого организма теряется через голову - вот лишь некоторые общие медицинские убеждения, которые на самом деле являются мифами, как доказали эксперты Университета Индианы /США/. Исследователи решили разобраться, какие точки зрения на здоровье, связанные с зимними праздниками, вводят в заблуждение людей. Они выявили недостоверность наиболее популярных мифов.

Миф 1. Многие родители уверены, что сахарные напитки, сладости и шоколад развивают детскую гиперактивность. Специалисты говорят, что не стоит лишать ребёнка сладостей в праздники - анализ 12 исследований не определил никаких доказательств вреда кондитерских изделий, шоколада и сладкой газировки на поведение детей.

Миф 2. С наступлением холодов принято утепляться и носить головные уборы из-за утверждения, что 40-45% тепла нашего тела теряется именно через голову. По словам медиков, это не так: если вы идёте в мороз без шапки, риск простудиться действительно высок, но тепловые потери незначительны.

Миф 3. Все знают: есть по ночам - это точно набирать лишние сантиметры на талии и ненужные килограммы веса. Терапевты подчеркивают, что отказ от пищи в ночное время не избавит вас от жиров. Будете вы есть ночью или днём - не имеет значения, если набранные калории всё равно не сжигаются с помощью физической активности.

Миф 4. Уровни самоубийств не увеличиваются в пасмурные зимние дни - для подтверждения этой гипотезы не было найдено статистических данных. На самом деле суицид чаще всего происходит в теплое и солнечное время года, утверждают медики.

Миф 5. Аспирин, большое количество воды и бананы не помогут избавиться от похмелья. Этой неприятной особенности праздничных гуляний можно избежать только если принимать алкоголь в умеренных дозах или не пить вообще - иного лекарства от похмелья нет, констатируют врачи.

Авторы обзора, доктор Аарон Кэрролл и доктор Рейчел Вримэн, напоминают, что для поддержания хорошего здоровья всегда важно поддерживать разумный скептицизм и внимательнее относиться к распространённым медицинским рекомендациям и советам.

ami-tass.ru