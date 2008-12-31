Несколько рекомендаций, чтобы не опъянеть быстро

Прежде всего надо позаботиться, чтобы алкоголь был качественный, говорит врач Борис Скачко. Для этого его нужно закупать не впопыхах, а заранее. Не пейте в новогоднюю ночь настойки на травах. В значительных количествах они могут изменять состояние организма. Особенно это касается абсента (настойки на полыни). Это достаточно токсичное растение, и в зависимости от темпов приема и доз, абсент может успокоить, усыпить либо отравить. Если вы очень голодны – вначале поешьте, потому что алкоголь быстрее всасывается в стенки пустого желудка. Поэтому есть риск просто не дождаться боя курантов. Перед первой рюмкой обязательно съешьте мясо или рыбу - белки нейтрализуют действие алкоголя. Хорошо съесть что-то жирное – это уменьшит опъянение. Положите в рюмку несколько ягод клюквы – это поможет печени пережить атаку алкоголя. Не удерживайте долго алкоголь во рту – так он легко всасывается в кровь. После часа ночи – время десертов и легких вин. Мужчинам следует снижать градус, увеличивая интервалы между тостами и уменьшая граммы в рюмке.