На новогоднем столе должна быть разнообразная пища, советует врач-фитотерапевт Борис Скачко. Вопрос – в каком количестве и в какой последовательности ее употреблять. Основные проблемы на Новый год возникают от четырех причин: первая - переел, вторая - перепил, третья – отравился, четвертая - их комбинация. Тем более, что еще продолжается Рождественский пост.

Как не переесть в Новогоднюю ночь:

- За двое суток до Нового года не ешьте красное мясо. Если оно не переварится – продукты разложения вместе с алкоголем могут спровоцировать отравление.

- Не следует голодать перед наступлением Нового года. В 20-21 час необходим легко поужинать, потому что в новогоднюю ночь можно оказаться в хирургическом отделении с приступом панкреатита.

- Тщательно пережевывая пищу вначале застолья Вы не только помогаете желудку, но, ускоряя переваривание, увеличиваете насыщение и уменьшаете ночное переедание.

- Начинайте застолье с легкого салатика, чтобы запустить пищеварение и ускорить насыщение.

- Не экономьте на приправах. Они не только улучшают вкус блюд, но и ускоряют их усвоение. Значит, быстрее возникнет ощущение сытости.

- Не ешьте тяжелую пищу - мясо, рыбу - после часа ночи. Пищеварительная способность к этому времени уже истощится и пища будет гнить в кишечнике. Вздутие живота увеличит нагрузку на сердце. И, как минимум, испортит первые дни Нового года. Как максимум можете получить инфаркт. Его, кстати, раньше называли «ресторанной болезнью».

- Если во время застолья появилось чувство тяжести в желудке – расстегните пояс, подвигайтесь.

- Не запивайте мясо и рыбу сладкими газированными напитками. Они препятствуют перевариванию белков, которые 2-3 дня задерживаются в кишечнике, там гниют, вызывая головную боль и плохое самочувствие.

- Авиценна рекомендовал при переедании употреблять мед либо медовую воду. Еще помогает одно средство, которое можно приготовить заранее. Взять лист подорожника большого, измельчить в порошок и смешать с медом до сохранения смесью вязкой консистенции. Принимать в случае переедания по 1 ст.л. каждые 15-20 мин., а в случае отравления – каждый час.