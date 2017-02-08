Украинская служба крови получила аппараты для забора и переработки донорской крови

Как сообщили УНИАН в Минздраве, новое оборудование позволит центрам крови осуществлять стандартизированную заготовку и переработку донорской крови и усовершенствовать обеспечения пациентов компонентами крови. Оборудование распределят между 22 учреждениями службы крови из разных регионов.

Читайте такжеВ Житомире открыли новейшую диагностическую лабораторию и научно-практический центр

Недостаточное финансирование учреждений службы крови в Украине в течение последних десятилетий привело к изношенности основных фондов. Эта отрасль требует серьезного совершенствования, привлечения современных технологий заготовки донорской крови и ее компонентов, их переработки, тестирования, хранения и распределения.

Сегодня учреждения службы крови осуществляют заготовку тромбоцитов методами аппаратного афереза, а стоимость одного комплекта составляет от 5 до 6,5 тыс. гривен. Использование автоматического экстрактора, который предоставляют коллеги из Дании, значительно снижает стоимость такого компонента.

Оборудование позволит расширить перечень компонентов, которые производят центры крови, а также обеспечить их качество.