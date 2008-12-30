Количество жертв холеры в Зимбабве превысило 1500

В Зимбабве продолжает набирать обороты эпидемия холеры: согласно данным ВОЗ, с августа в стране зарегистрировано 29131 больных, а число умерших достигло 1564 человек.

По данным на 23 декабря, сообщалось о 23712 заболевших и 1174 умерших от холеры. Таким образом, только за последние шесть дней от холеры скончалось около 400 человек, информирует AFP.

Случаи заболевания холерой зафиксированы во всех десяти провинциях Зимбабве. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в столице – Хараре – где отмечалось 9916 случаев заболевания и 330 случаев смерти, сообщают эксперты ВОЗ.

Высокий уровень смертности в Зимбабве обусловлен недоступностью медицинской помощи – в последнее время многие клиники и больницы в различных регионах страны были закрыты.

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