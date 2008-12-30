Донетчина: 80% из затрат на медицину идет зарплату врачам

В настоящее время в структуре бюджетных затрат здравоохранения Донецкой области почти 80% занимает заработная плата медицинских работников.

Как сообщили УНИАН в управлении здравоохранения Донецкой области, в структуре бюджетных затрат здравоохранения в городах региона заработная плата медработников в среднем составляет 77,6%. Более всего в структуре бюджетных затрат занимает выплата зарплат врачам, медсестрам и санитаркам в городах Дебальцево, где на зарплату направляют 84,6% из государственных начислений, предназначенных на нужды здравоохранения, а также в Константиновке и Дружковке, где эта доля составляет 84,4%.

В структуре бюджетных затрат здравоохранения в сельскохозяйственных районах области заработная плата медработникам в среднем составляет 75,3%. Более всего на зарплату расходуют бюджет здравоохранения в Старобешевском (84,1%), в Шахтерском (82,8%) и в Славянском (80,5%) районах.