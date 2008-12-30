На Буковине 9-летняя девочка отравилась водкой

В Черновицкой области в поселке Берегомет Выжницкого района 9-летняя девочка, которую мама не пустила на новогодний праздник, в знак протеста выпила бутылку водки и отравилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщают местные СМИ.

В семье, где воспитывается двое детей – 9 лет и двух месяцев, - несколько дней назад умер отец. После поминок мама не пустила дочку на празднование Нового года. Возмущенная девочка схватила с поминального стола бутылку водки и выпила ее. Мать нашла дочку уже в коматозном состоянии.

Ребенка сначала госпитализировали в Берегометскую поселковую больницу, но в связи с угрозой жизни перевезли в Выжницкую центральную районную больницу в отделение интенсивной терапии. Врачи вывели девочку из кризиса, ее состояние улучшается.