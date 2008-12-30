5 причин не пить кофе

Кофе повышает давление и вреден для сердца

С кофе советуют быть острожным людям, страдающим гипертонией, - он сильно повышает кровяное давление. Помимо этого итальянские исследователи обнаружили, что людей с повышенным давлением этот напиток может подтолкнуть к гипертонии. Две-три чашки кофе, конечно, не причинят особого вреда, а вот пить его ведрами точно не стоит.

Кофе вызывает бессонницу

ак уже упоминалось, кофе стимулирует нервную систему. Однако тут надо быть очень осторожны, так как повышенное количество кофеина вызывает нервозность и бессонницу. Поэтому вечером лучше ограничить себя в кофе. Хотя находятся и такие люди, на которых напиток действует лучше снотворного.

Кофе оставляет налет на зубах

Если вы заметили, у кофеманов не очень белые зубы. Какао-масла и тяжелые углеводы кофе, а также сахар способствуют появлению желтого налета на зубах. Но желтизна от кофе неприятна только с эстетической точки зрения - кариес или болезни десен напиток не вызывает.

Кофе повышает уровень холестерина

Кафестол (cafestol), который содержится в кофе, значительно повышает уровень холестерина в крови. Больше всего этого кафестола в кофе-эспрессо, кофе, приготовленного в кофейнике типа "french press" (французский пресс), и "кофе по-скандинавски" (такой кофе варят из зерен, обжаренных на натертой чесноком сковородке). Голландские ученые установили, что употребление пяти чашек кофе по-французски в день в течение четырех недель повышает уровень холестерина в крови на 6-8%. Кстати говоря, в кофе без кофеина тоже есть кафестол.

Кофе вызывает зависимость

Кофеин - наркотик. Он действует на зоны мозга, отвечающие за получение удовольствия. Вегетососудистая система кофемана находится в зависимости от ароматного напитка, а потому отказывается полноценно работать без порции допинга. Подпавший под привязанность кофе человек без утренней чашки излюбленного напитка чувствует себя подавленным, не в силах сопротивляться сонливости, имеет проблемы с давлением, часто страдает головными болями.

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