Чем мороз целебнее слякоти

Не прошло и трети зимы, как ударили морозы. А какая зима полезнее — холодная или теплая, так называемая европейская?

Принято считать, что так называемый мягкий климат — без резких колебаний среднегодовых и среднесуточных температур — способствует увеличению продолжительности жизни. Однако это правило действует лишь в отношении людей, живущих в таких условиях с рождения и до седых волос.

Европейца, привыкшего к морозам, лондонский дождь под Новый год не только раздражает. Непривычная погода запускает сложный механизм адаптации, который — особенно у людей среднего и старшего возраста — отнимает немало жизненных сил.

При затяжной оттепели (или так и не начавшейся зиме) вредные примеси концентрируются около поверхности земли, а плюсовая температура и повышенная влажность — идеальные условия для активной циркуляции вирусов и микробов. Вот почему эпидемии гриппа и простудных заболеваний возникают чаще в хмурое межсезонье.

Другая неприятность, присущая так называемой европейской зиме, — пониженное атмосферное давление.

При такой погоде особенно плохо себя чувствуют люди с пониженным артериальным давлением. Даже у здоровых в такую погоду могут отмечаться скачки давления, головные боли, сосудистые кризы. Когда в воздухе недостаточно кислорода, кровь становится более густой, кровоток — замедленным. Это заставляет сердце и сосуды работать в «авральном» режиме.

В тёплую слякотную погоду начинают размножаться возбудители аллергических заболеваний — плесневые грибы.

Аномально тёплая зима — разгар работы пульмонологов. Поток пациентов с аллергическими ринитами и бронхиальной астмой резко увеличивается. В слякоть из-за недостатка кислорода и избытка вредных примесей в воздухе неважно себя чувствуют пациенты, страдающие хроническим бронхитом.

Но кое для кого тёплая зима может быть благом.

Это те, кто подвержен гастритам с пониженной кислотностью и болезням мочевого пузыря. Специалисты китайской медицины считают, что эти болезни возникают из-за избытка ян-холода, который тёплой зимой нейтрализуется ян-влажностью.

А вот у традиционной русской зимы недостатков практически не существует.

Мороз губительно действует на вирусы и микробы, а снег кондиционирует воздух, отфильтровывая из него вредные частицы и примеси. Поэтому в морозный день так легко дышится.

Кроме того, мороз включает защитные силы организма, подстёгивает иммунитет, тренирует вегетативную нервную систему, которая отвечает за противостояние стрессам и неврозам.

Остаётся только этой «традиционной русской зимы» дождаться…

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