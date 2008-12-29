До конца года в Украине будет холодно: местами -25°

В Украине в последние дни этого года сохранится холодная погода почти без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 30 декабря, облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь в северной части небольшой снег. На дорогах гололед.

Температура ночью 8-13°, днем 2-7° мороза; в северной части в течение суток 1-6° мороза; в восточных, Запорожской области и в Карпатах ночью 14-19° мороза (в Луганской области 20-25° мороза), днем 8-13° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 4-9° мороза, днем 0-5°мороза.

31 декабря - 1 января без осадков, лишь в северных, 31 декабря центральных, восточных, а 1 января и в западных областях местами небольшой снег. На дорогах гололед.

Температура ночью 5-11°, днем 1-6° мороза; в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Карпатах 31 декабря ночью 12-17° мороза, местами 20-25° мороза, днем 7-12° мороза, 1 января ночью 8-13°, днем 2-7° мороза; на Южном побережье Крыма 31 декабря ночью 7-9° мороза, днем около 0°, 1 января повышение температуры на 3-5°.

2-3 января преимущественно без осадков, только ночью 2 января в северных и восточных областях, а 3 января в Крыму небольшой снег. Температура ночью 9-15° мороза, днем 3-9° мороза; в восточных, центральных областях, Приазовье и в Карпатах ночью 14-19°, при прояснениях местами 20-24°, днем 10-15° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 2-8° мороза, днем около 0°.

Завтра в Киеве и области небольшой снег, на дорогах гололед. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.

31 декабря - 1 января местами небольшой снег (ночью 1 января без существенных осадков). На дорогах гололед. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.

2-3 января в столице и области без осадков, только ночью 2 января местами небольшой снег. Температура ночью 10-15° мороза, днем 4-9°мороза.