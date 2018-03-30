Зимние офисные болезни

Проблема 1. Рабочие столы.

Рабочие столы — реальное пастбище для различных бактерий, а телефоны, компьютеры, мышки и даже дверные ручки — тем более. За день их касается очень большое количество людей, а за собственной гигиеной на рабочем месте мы следим не самым строгим образом. Что делать? Почаще мыть руки и предметы личного пользования — клавиатуру, мышь, телефонную трубку. В случае если поели напрямик у монитора, протрите стол и компьютер.

Проблема 2. Излишний вес.

Сидеть весь день в удобном кресле, отрываясь от него только чтобы поесть, — прямой путь к лишним кило. Тем больше в холода, когда нам не хватает солнечного света и тепла и организм копит жир на худшие времена. В США и Британии проблема офисного ожирения достигла таких масштабов, что крупные фирмы включили в свою корпоративную политику борьбу за здоровый жизненный стиль. Где-то работникам предлагают абонементы в фитнес-клубы по сниженной цене, где-то отключают лифты в офисных зданиях, а где-то даже доплачивают премии за сброшенные килограммы. Что делать? Отказ от лифта и эскалатора — на самом деле эффективный метод оставаться в форме. Несомненно помогут 15-минутные пешие прогулки по утрам и вечерам, а еще легкая разминка во время рабочего дня. В случае если на обед вам положен час, успеть поесть можно и за 40 минут, а оставшиеся 20 израсходовать на не очень большую прогулку. Это не столько несомненно поможет вам «растрясти» съеденное, но и улучшит настроение, внимание способность к концентрации. Еще один совет. Не храните еду в рабочем столе или же, еще хуже, на нем. Как показало недавнее исследование Кембриджского университета, чем ближе к нам расположена снедь и чем чаще мы ее видим, тем более соблазн ее съесть, даже в случае если мы не голодны. Цепляя весь день то конфетку, то печенье, вы не заметите, как обзаведетесь лишним жирком.

Проблема 3. Неуместный температурный режим.

Далеко не каждый офис оборудован неплохим кондиционером и обогревателем, в следствии этого летом на работе чрезмерно жарко, осенью и зимой — чрезмерно холодно. И то и другое одинаково дурно как для вашего здоровья, так и для вашей работоспособности. В жаре и холоде тяжело сосредоточиться, вы быстрее устаете, не можете хорошо думать. А все потому, что организм расходует чрезмерно много сил на поддержание нормальной температуры тела. Это, , ослабляет иммунную систему и ставит под удар сердечно-сосудистую, способствует развитию стрессов и бессонницы. Что делать? В случае если уговорить начальство на покупку нормального терморегулятора не удалось, вспомните охлаждаться или же согреваться собственноручно. От жары несомненно поможет умеренное питье, периодические умывания и комнатные растения — они хоть немного наполнят помещение кислородом. Смените свой рабочий гардероб: в одежде из натуральных тканей пережить жару легче. В случае если вам, наоборот, нужно согреться, сделайте удар на здоровое питание. Ешьте жаркие супы, пейте более чая. Кстати будет заметить что, тем более согревающим эффектом владеют специи: добавьте в свой обед перца или же имбиря и согреетесь в 2 счета. Ну и, естесственно, одевайтесь лучше. В случае если ехать в толстом свитере в метро жарко и стыдно, оставьте какую-нибудь теплую кофту или же большой шарф напрямик на работе и одевайтесь, придя в офис.

Проблема 4. Офисная аллергия.

В случае если вас преследует непреходящий кашель и насморк, а других симптомов болезни нет, не торопитесь пить антибиотики. Так называемая офисная аллергия может быть вызвана небольшими дозами токсичных веществ, коие попадают в воздух из кондиционеров, принтеров, сканеров и другой массы офисной техники и оседают на рабочих столах, в креслах и ковровом покрытии. Что делать? Навряд ли вы сможете убедить руководство фирмы изменить всю рабочую технику в здании, в следствии этого идите к врачу и просите у него рецепт на средство, понижающее чувствительность носоглотки.

Проблема 5. Боли и инфекции глаз.

Само по себе сидение перед компьютером — не самый наилучший метод поддержать здоровье ваших глаз. А в холодное время года эффект от 8-часового рабочего дня ощущается тем более болезненно. Дело в том, что зимой в офисе, как и на улице, резко падает влажность воздуха, от этого глазное яблоко быстрее высыхает, появляются рези, щипание. Результат — мы чаще трем глаза и можем занести на слизистую всякую инфекцию. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что делать? Опять же, следить за собственной гигиеной. Чаще мыть руки, не трогать лицо и тем более глаза. Делать разминку для глаз раз в 3–4 часа. Наилучший, но и самый затратный вариант — приобрести в офис увлажнитель воздуха.

Проблема 6. Хронические боли в спине, шее.

Они появляются приблизительно у 30% всех офисных работников в той или же иной степени. Имеют все шансы притащиться внезапно и так же внезапно исчезают. Причем заболеть может все что угодно — мышцы плеч, шеи, рук и даже ступни. Первопричина — в долгом сидении в одной и той же позе, какой бы удобной она ни казалась, и отсутствии движения. Пока мы сидим на месте, в наших мышцах скапливается так называемая молочная кислота. Сама по себе она не вредна — организм пользуется ее для высвобождения энергии, — но поскольку для неподвижного сидения энергия нам особо не нужна, кислота остается неиспользованной и вызывает боль. Что делать? Почаще разминаться, заменять положение каждые 20–30 минут. Понятное дело, пробежаться по офисному зданию вам навряд ли удастся, но для простейших упражнений практически постоянно есть место и время. К примеру, разминать ноги можно напрямик сидя за столом — просто натягивайте носки на себя и обратно, после чего немного повращайте их вправо и влево. Простое упражнение для разминки спины и поясницы: в случае если кресло у вас крутящееся, сядьте перед столом, оторвите ноги от пола, возьмитесь за столешницу и поворачивайте таз сообща со стулом — то в лево, то вправо (корпус при всем при этом остается неподвижен) Разминайте шею. Подойдут обычные вращения и наклоны головы.

Проблема 7. Систематическая безразличие и усталость.

Эти недуги тем более прилипчивы осенью, когда нам не хватает солнечного света, а значит, и гормона счастья серотонина. Последствие — потеря концентрации, рассеянное внимание, снижение работоспособности. Хотя, причин может быть много и бороться с каждой нужно по-всякому. Что делать? Последите за собой. В случае если вы просто устали, не высыпаетесь и испытываете потребность в солнечном свете, все это просто исправит 3–4-дневный отпуск. Погуляйте, подышите свежим воздухом, побольше двигайтесь — и все пройдет. В случае если же даже за длинные выходные отдохнуть не удастся и вы все точно также будете ощущать себя уставшим, обратитесь за помощью к врачу. Абсолютно вполне вероятно, что это не простая хандра, а синдром хронической усталости. Он тоже может проявляться в непроходящих мышечных и суставных болях, повышенной температуре, общей слабости. Панацеи от синдрома нет, но врач сумеет посоветовать вам, как избавиться от симптомов.

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