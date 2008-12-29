Правительство выделило 26,3 млн. грн. для лаборатории по контролю за качеством медпрепаратов

Кабинет министров на своем заседании 27 декабря принял распоряжение о выделении 26,3 млн. грн. для проведения первоочередных мер по подготовке и аккредитации лаборатории по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов государственного предприятия „Центр иммунобиологических препаратов”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, эти средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Подготовка данной лаборатории в соответствии с международными требованиями будет способствовать надлежащему контролю над качеством медицинских иммунобиологических препаратов: вакцин, сывороток, анатоксинов и других лекарственных средств, которые применяются для профилактики инфекционных болезней.