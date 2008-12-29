Что улучшит память

Ученые советуют регулярно пить чай и есть шоколад для улучшения памяти.

С таким советом выступила научная группа из английского Оксфордского университета.

Те, кто не любят сладкого, могут заменить шоколад на один бокал вина в сутки. Оно также помогает поддерживать остроту ума, отмечают английские ученые. При этом ученые предупреждают, что с вином следует быть осторожным и не превышать установленную норму.

Специалисты из Оксфорда утверждают, что данные пищевые продукты способны поддерживать ясный ум и память за счет содержащихся в них активных биологических элементов – флавоноидов. Последние способны предупреждать преждевременное старение клеток головного мозга.

При этом, чем больше возраст человека, тем более значительный положительный эффект оказывают на него чай, шоколад и вино.

ICTV