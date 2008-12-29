Неспокойный сон - предвестник болезней мозга

Агрессивное поведение во время сна, возможно, является признаком того, что человеку грозит помешательство или болезнь Паркинсона, утверждают канадские ученые.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в одной из больниц Монреаля. 93 пациента, которые "дерутся" руками и ногами во сне, наблюдались врачами в течение пяти лет.

За этот период у 26 из них было найдено какое-либо психическое заболевание: 14 заболели болезнью Паркинсона, четверо - болезнью Альцгеймера, у семерых развилось слабоумие, у одного пациента была диагностирована болезнь Паркинсона и слабоумие.

Средний возраст добровольцев, которые приняли участие в исследовании, составляет 65 лет.

Обычно во время быстрого сна мускулы человека расслабляются, однако некоторые люди начинают двигать руками и ногами или вскрикивать.

Связь между этим явлением и заболеваниями мозга пока не ясна. Некоторые ученые считают, что эти болезни вызываются участком мозга, отвечающим за сон.

Эксперты надеются, что результаты канадского исследования помогут диагностировать психические заболевания на более ранней стадии.

BBCrussian.com