Мандарины препятствуют накоплению жира в печени

Проведенные в Южной Корее исследования показали, что употребление мандаринов способствует уменьшению ожирения печени и снижает жировые накопления в брюшной полости. Опыты продемонстрировали именно такие лечебные свойства этого вида цитрусовых, именуемого в Южной Корее "танджерином". Об этом сообщила газета "Чосон ильбо" со ссылкой на информацию, представленную Службой развития сельских районов РК.

В ходе эксперимента 30 школьников-толстяков на протяжении двух месяцев регулярно пили мандариновый напиток и выполняли физические упражнения. Участники другой контрольной группы также два месяца делали зарядку, но мандариновый напиток им не давали. В итоге выяснилось, что участники первой группы избавились от 1,5 проц лишнего веса.

По итогам другого эксперимента было установлено, что крысы, которым на протяжении двух месяцев делали инъекции мандаринового концентрата, потеряли 59 проц брюшных жировых накоплений и похудели на 45 проц. А аналогичные инъекции другой группе подопытных крыс показали, что мандарины способствуют восстановлению печени.

Сейчас Служба развития сельских районов РК создает на основе мандарина лечебный напиток, помогающий бороться с ожирением, а также со старческим слабоумием.

ami-tass.ru