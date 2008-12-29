Диагностика рака груди на ранней стадии

Рак молочной железы, увы, достаточно распространенное заболевание. С каждым годом число женщин, которым поставлен данный диагноз, увеличивается. Конечно, существуют различные методики, позволяющие излечивать это заболевание, но вся проблема в том, что эффективность лечения зависит от того, насколько своевременной была диагностика.

Оказывается, диагностировать рак груди не так то сложно, как считалось ранее.

Последние исследования в этой области показывают, что помочь своевременно распознать рак груди может простой тест.

Ученым, в ходе проведенных исследований, удалось обнаружить новый протеин, который способен не только «распознать» наличие в организме раковых клеток, но также указать на область их распространения. Дело в том, что этот протеин имеет свойство сохраняться внутри клетки, после чего он всасывается в ткани и разносится кровью по всему организму.

Ученые уверяют, что в результате этого открытия, теперь достаточно сделать всего лишь один анализ крови, и этого будет вполне достаточно, чтобы диагностировать рак молочной железы на ранней стадии.

После этого можно будет назначить эффективное лечение, которое поможет обойтись без операции. Следует сказать, что пока исследования проводились лишь в лабораторных условиях, но ученые пророчат своему открытию большое будущее.

В настоящее время исследования проводились на мышах, и данный метод показал свою высокую эффективность.

Будем надеяться, что новый способ диагностики рака груди на ранней стадии успешно пройдет клинически исследования и в скором времени окажет неоценимую услугу женской половине человечества .

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