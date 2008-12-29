Как не убиться во время гололедицы

Как можно уменьшить риск травм во время гололедицы? Советы от спасателей МЧС: украинцам предлагается не рассчитывать на песчаную посыпку жилищников, а смастерить на подошвы и каблуки обуви «ледоступы», пожилым людям вооружиться лыжными палками, а лучше вообще сидеть дома. А всем пешеходам ходить по тротуарам подальше от проезжей части и домов: чтобы не наехала машина и не убила сосулька

Их можно сделать по-разному: прикрепить на каблук перед выходом из дома кусок поролона (по размерам каблука) или лейкопластиря, натереть наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепить его на подошву (но от воды песчинки наждачной бумаги рано или поздно осыпаются», намажьте на подошву клей типа «Момент» и поставьте обувь на песок, после этого смело выходите на улицу, собетуют спасатели МЧС Украины.

Помните, что лучшими для льда являются подошвы из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков. Людям преклонных лет лучше в «скользкие дни» вообще не выходить из дома. Однако если потребность вынудила, не стесняйтесь взять палку с резиновым наконечником или с шипом. Если у вас с собой сумка, то она должна быть только такой, чтобы можно было носить ее через плечо. Помните: две трети травм люди старше 60 лет получают при падении. Прогулки беременных женщин в гололедицу без сопровождения близких опасны для здоровья.

Как можно уменьшить риск травм в гололедицу. Ходите не спеша, ноги слегка расслабьте в коленях, а ступайте на всю подошву. Руки должны быть не заняты сумками. При нарушении равновесия быстро присядьте, это наиболее реален шанс удержаться на ногах, советуют МЧСники.

Падайте в гололедицу с минимальным риском для своего здоровья. Сразу присядьте, чтобы снизить высоту. В момент падения сгруппируйтесь, напрягите мышцы, а притронувшись к земле, обязательно перекатитесь - удар, направленный на вас, растянется и потеряет свою силу при вращении.

Не держите руки в карманах, предупреждают спасатели, - это увеличивает возможность не только падения, но и более тяжелых травм, особенно переломов.

Обходите металлические крышки люков. Как правило, они покрыты льдом. Кроме того, они могут быть плохо закреплены и не исключено, что могут перевернуться. Не прогуливайтесь у самого края проезжей части дороги. Это опасно всегда, а на скользких дорогах - особенно. Можно упасть и вылететь на дорогу, а автомобиль может выехать на тротуар.

Не перебегайте проезжую часть дороги во время снегопада и в гололедицу. Помните, что в этот период значительно увеличивается тормозной путь машины, и падение перед автомобилем, который двигается, приводит как минимум к увечьям, а, возможно, и к гибели.

Очень опасны прогулки в гололедицу в нетрезвом виде. В состоянии опьянения травмы чаще всего получают тяжелые, вопреки убеждению, что пьяный падает всегда удачно. Люди «навеселе» не так чувствительны к боли и при наличии травмы своевременно не обращаются к врачу, что приводит в последствии к дополнительным проблемам и неприятностям.

Если вы упали и спустя некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, образовались опухоли - срочно обратитесь в травмпункт, иначе могут возникнуть осложнения с плохими последствиями, советуют спасатели. Держитесь подальше от домов - ближе к середине тротуара, чтобы на вас не упала сосулька.

Зимой, особенно в городах, они - очень большая опасность для пешеходов, напоминают в МЧС. Наибольшую опасность сосульки составляют в период таяния льда и снега.

atn.kharkov.ua