Праздники без вреда для здоровья

Из-за праздничного стола многие отправляются прямиком на больничную койку. Как этого избежать?

На мороз - не сразу

56-летний Николай Г. вышел из ресторана. Посидели хорошо, обильно, но пора было домой. На улице -17, он вдохнул полной грудью морозный воздух и упал - сердечный приступ. Почему?

- После обильной еды происходит перераспределение крови: она приливает к органам желудочно-кишечного тракта. Кроме того, при воздействии холода сужаются сосуды, потому что организм бережёт тепло. В результате переевшему и вышедшему на мороз человеку не хватает крови в венечных сосудах сердца, - объясняет Рафаэль Оганов, академик РАМН, директор ГНИЦ профилактической медицины. - Если раньше были проблемы с сердцем (прихватывало при подъёме по лестнице или работе на даче), это может спровоцировать приступ стенокардии.

Как не допустить? В холодную погоду выходите на улицу не спеша. Больному со стенокардией перед выходом на холод надо положить под язык таблетку нитроглицерина или валидола. Осторожными на морозе нужно быть и людям с бронхиальной астмой.

Знай дозу!

Сергей Н., 34 года, молодой, здоровый, прогулял всю ночь с субботы на воскресенье, потом день отсыпался. а во вторник на работе почувствовал, что сердце как будто перестало биться, потом, наоборот, забухало так, что в груди стало больно. Бледный, перепуганный чуть не до смерти, он еле дождался "скорой".

Почему? Алкоголь серьёзно воздействует на сердечный ритм: мышечные волокна перестают слаженно сокращаться. Сердце начинает трепетать и перестаёт качать кровь. Страшно то, что случиться подобное может у людей молодых и малопьющих, от любого вида спиртного и лишь через 1-2 дня после обильного возлияния, когда, казалось бы, все неприятные последствия уже пережиты. Американские кардиологи дали такому состоянию название "праздничное" или "загулявшее" сердце.

Что делать? Чётко знать свою норму спиртного и никогда не превышать её.

Хочу, а не могу

Георгий Н., 62 года, после встречи нового года столкнулся с деликатной проблемой - в ответ на объяснимые после обильного пития позывы сходить в туалет организм сказал: "И рад бы, да не могу". Острая задержка мочеиспускания. Больница, катетер, облегчение. Что происходит?

- После 50 лет каждый второй мужчина имеет доброкачественную гиперплазию простаты (аденому). Причём чем сильнее мужчина как мужчина и чем он старше, тем выше вероятность развития у него этого недуга, - говорит Михаил Корякин, главный врач Центра репродукции человека. - Основной симптом - проблемы с мочеиспусканием. А спровоцировать их обострение может алкоголь. Что делать? При аденоме алкогольные напитки надо полностью исключить. Кроме того, считается, что богатая животными жирами пища (а именно она в изобилии присутствует на праздничных столах) способствует ускоренному развитию гиперплазии. Поэтому не следует налегать на жирное мясо, колбасы и т. п.

Объелся - отравился

Год назад, 5 января, 49-летняя Ирина попала в больницу с обострением язвы желудка. Почему? Канадские учёные подсчитали, что во время праздников люди съедают 3-4 дневных рациона. Если в среднем при сидячей работе женщина употребляет 2-2,5 тыс. килокалорий, мужчины - 2700, на тяжёлых работах - 4 тыс., то в праздничный день мы можем съесть 10-12 тыс. килокалорий! Это ужасная нагрузка на желудок. Если человек объелся - считайте, что он отравился. Организм привык вырабатывать определённое количество желчи, кишечных соков, а при пищевом ударе он не успевает производить их в достаточном количестве. Ком пищи отягощает желудок, начинаются брожение, гниение, метеоризм. Итог: обостряются язвы, гастриты, колиты, воспаляется толстый кишечник.

Что делать? Не переедать! Не запивать еду газированными напитками: растворённый в них углекислый газ сам по себе раздражает слизистую желудка, холодная вода тормозит пищеварение. Лимонный сок, чёрный перец и специи, напротив, ему способствуют. Будьте осторожны с разрекламированными ферментными препаратами, используйте только те, что вам рекомендовал врач.

Нырять опасно

30-летний Кирилл Г. после парилки нырнул в холодный бассейн и... потерял сознание. Почему?

- Резкий перепад температур вызывает сужение сосудов, крови к сердцу приливает меньше, кроме того, происходит и мышечный спазм. Молодой человек считает себя здоровым, но врождённые сердечные аномалии, которые иногда бывают у практически здоровых людей, не проявляющие себя до поры до времени, под влиянием перепада температур дают сбой в работе сердца, - говорит Галина Холмогорова, ведущий научный сотрудник ГНИЦ ПМ.

Как не допустить? При гипертонии, умеренных формах ишемической болезни жаркая баня не рекомендуется и не стоит обливаться холодной водой, достаточно перейти из парной в предбанник или ополоснуть тело прохладной водой начиная с плеч - и только потом голову.

"Аргументы и факты"